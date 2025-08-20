Coldplay Perform At Craven Park Chris Martin Kiss cam

Coldplay-zanger wil niet stoppen met kiss cam na viral affaire-moment

Tekst: Denise Delgado

20/08/2025

Coldplay-frontman Chris Martin (48) heeft laten weten dat de populaire ‘kiss cam’ tijdens concerten gewoon blijft. Tijdens een show in Kingston upon Hull sprak hij de fans toe over het beruchte incident van vorige maand, toen twee concertbezoekers met een geheime affaire plots in beeld kwamen.

Fiasco

“Bedankt dat je weer bent gekomen na dat fiasco”, grapte Chris, verwijzend naar de kiss cam-affaire in Boston. “We doen dit al een lange tijd. Het leven gooit je soms stenen voor de voeten, maar je moet er iets moois van maken. Dus we gaan ermee door, want we willen een aantal van jullie ontmoeten.”

Affaire CEO en HR-directeur

Tijdens de kiss cam zoomt een interactieve camera in op bezoekers en improviseert Chris korte liedjes over hen. Het segment ging viraal toen een knuffelend stel in Boston zich ineens probeerde te verstoppen. Niet veel later bleek dat het om de CEO van een techbedrijf en zijn hr-directeur ging, die er samen een affaire op nahielden. Inmiddels zijn beiden opgestapt.

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

