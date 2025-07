Caught on Camera! Coldplay-kisscam legt vermeende affaire vast en gaat viraal

Zodra ze zichzelf zien op het grote scherm, verbergt de vrouw haar gezicht met haar handen en duikt de man weg. Betrapt? Volgens de New York Post zou het gaan om Andy Byron, CEO van een techbedrijf, en zijn HR-medewerker Kristin Cabot. Zodra de camera op hen gericht is, proberen ze hun gezichten weg te draaien. “Of ze hebben een affaire, of ze zijn gewoon erg verlegen,” grapte Coldplay-frontman Chris Martin vanaf het podium.

Een video van een zogenoemde kisscam-actie tijdens een Coldplay-concert gaat razendsnel het internet over. Op de beelden, die sinds woensdagavond miljoenen keren zijn bekeken en al meer dan 1,3 miljoen likes verzamelden, zijn twee bezoekers te zien die zichtbaar in paniek raken zodra ze op het grote scherm verschijnen.

Uit andere media

Er zijn weinig dingen zo eenzaam als een kinderwens die maar niet in vervulling gaat. Niemand praat over het rouwproces van het leven dat je ooit voor jezelf had uitgestippeld: een leven met kinderen, een huis vol geluid, stapjes, knuffels en vieze handjes. Wat kun je als vriend(in) of familielid doen om er écht te zijn? En belangrijker nog: hoe ga je er zelf mee om?

Mariëlle Tweebeeke, van 2007 tot 2010 presentatrice van ’RTL Nieuws’ en in september alweer vijftien jaar het gezicht van actualiteitenprogramma ’Nieuwsuur’, viert vandaag haar 54e verjaardag. In een interview met ’Trouw’ zei ze ooit dat een nadeel van ouder worden voor haar is dat het leven steeds sneller gaat. ”Dat beangstigt me af en toe….

Kim-Lian van der Meij keert voor het eerst in twaalf jaar terug naar het musicalpodium. Ze speelt in de musical Stoornis Of My Life van Alex Klaasen.

Vraag je kind of hij of zij een huisdier wil, en je krijgt waarschijnlijk een volmondige ‘ja’ als antwoord. Maar als ouder denk je ook al snel: wie gaat straks dat hok schoonmaken of elke ochtend wandelen? En da’s best begrijpelijk. Toch is een huisdier meer dan alleen maar extra ‘werk’. Van meer zelfvertrouwen tot leren omgaan met emoties – het kan juist veel goeds doen voor je kind.

