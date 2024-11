Coldplay-zanger Chris Martin valt door luik in podium

Chris Martin, de frontman van Coldplay, is zondagavond tijdens het optreden van zijn band in Melbourne door een luik in het podium gevallen. Op sociale media gaan beelden rond waarin de val van de zanger is vastgelegd.

Op die beelden is te zien hoe de Brit het Australische publiek toespreekt, terwijl hij achteruit over het podium loopt en op een gegeven moment door een luik valt. Martin wordt half opgevangen door de crew onder het gat, waardoor hij geen volledige smak maakt. “Dat was niet gepland”, grapt de zanger als hij weer overeind krabbelt. “Bedankt voor het opvangen, jongens! Holy shit, dat was echt een YouTube-moment. Of nou ja, dit wordt echt een YouTube-moment.”

Vorige maand viel zangeres Olivia Rodrigo tijdens haar optreden in Melbourne ook al door een gat in het podium. Ook zij kwam er zonder kleerscheuren vanaf en maakte zelfs nog een grapje over haar val. “Soms zit er gewoon een gat in het podium. Dat geeft niet.”