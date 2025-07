CEO van Amerikaans techbedrijf neemt ontslag na kisscam-affaire bij Coldplay concert

Internetgebruikers identificeerden de vrouw al snel als de HR-manager van hetzelfde bedrijf. Hoewel het bedrijf aanvankelijk zweeg, liet Astronomer later weten dat er een intern onderzoek loopt. De HR-manager is voorlopig geschorst. ‘Van onze leiders wordt verwacht dat zij de norm stellen op het gebied van gedrag en verantwoording, en recentelijk is die norm niet gehaald,’ staat er in een verklaring van het bedrijf.

Kringen van drinkglazen of vazen? Ze zijn een doorn in je oog, vooral als ze in je tafel trekken. Want hoe poets je die kreng, eh, kringen nu eigenlijk weg?

Een beetje kleur in huis durven we wel. Maar écht losgaan? Dat vinden veel mensen spannend. Terwijl een uitgesproken, vrolijk interieur juist zo veel sfeer geeft. Kijk maar naar het het interieur van Roos Reedijk: speels, kleurrijk en allesbehalve saai. Wil je dat ook? Dan zijn dit de vijf dingen waar je echt niet omheen kunt.

In zijn tijd als profvoetballer had Rafael van der Vaart altijd zijn eigen toilettasje bij zich, iets wat onder voetballers de normaalste zaak van de wereld is. Inmiddels is hij gestopt met voetbal, maar zijn toilettas gaat nog steeds overal mee naartoe, bijvoorbeeld als hij gaat padellen. Maar wat zit er eigenlijk in? Fatima Moreira de Melo mocht een kijkje nemen.

Leuk nieuws voor Nicolette Kluijver. De presentatrice heeft samen met haar partner Milan Zolak een bijzondere investering gedaan: het stel is sinds kort eigenaar van een hotel met achttien kamers in Gambia.

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

