David Beckham reageert cryptisch op uitbarsting Brooklyn: ‘Kinderen mogen fouten maken’

David Beckham houdt zich in het familiedrama rond zoon Brooklyn stil, maar liet vanuit het Zwitserse Davos wél iets doorschemeren. In een interview benadrukte de 50-jarige oud-voetballer dat sociale media goed én slecht kunnen uitpakken. Kinderen mogen fouten maken. Dáár leren ze van.

In Davos weigerde David bij directe vragen in te gaan op de uitval van Brooklyn, die op Instagram hard uithaalde naar zijn ouders. In een gesprek met CNBC klonk wel een duidelijke ondertoon.

‘Social media: goed én gevaarlijk’

‘Ik heb altijd gesproken over social media en de kracht ervan. Voor het goede en voor het slechte,’ zegt David. ‘Het slechte hebben we besproken: wat kinderen tegenwoordig allemaal kunnen zien, kan gevaarlijk zijn.’

Hij benadrukt dat je platforms bewust moet inzetten: ‘Wat ik persoonlijk heb gemerkt, zeker ook met mijn kinderen, is: gebruik het om de juiste redenen. Ik heb mijn platform en mijn volgers kunnen inzetten voor UNICEF. Het is het grootste middel geweest om mensen bewust te maken van wat er in de wereld gebeurt voor kinderen.’

‘Kinderen leren door fouten te maken’

David noemt zijn vier kinderen, Brooklyn (26), Romeo (23), Cruz (20) en Harper (14), en schetste zijn aanpak thuis. ‘Ik heb geprobeerd hetzelfde te doen met mijn kinderen, om ze te onderwijzen. Ze maken fouten, maar kinderen mogen fouten maken. Zo leren ze. Dat probeer ik mijn kinderen te leren. Soms moet je ze die fouten ook laten maken.’

#brooklynbeckham #victoriabeckham original sound – Daily Mail UK @dailymailuk Sir David Beckham made his first public comments since his son Brooklyn’s extraordinary statement denouncing his family. Speaking on CNBC’s ‘Squawk Box’ Beckham said ‘children make mistakes’ and that ‘you have to let your children make mistakes’ after he was asked about the use of social media. CNBC #davidbeckham

Brooklyn’s aanval

Maandag plaatste Brooklyn een uitgebreide verklaring op Instagram, waarin hij stelde geen verzoening te willen en zijn ouders beschuldigde van controle en het ondermijnen van zijn relatie met Nicola Peltz. David reageerde daar niet rechtstreeks op, maar hield het bij zijn bredere boodschap over opvoeding en de impact van social media.

