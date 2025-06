David Beckham geridderd door koning Charles

Goed nieuws voor David Beckham (50): de voormalig topvoetballer is voortaan ‘sir’. Koning Charles (76) heeft hem opgenomen in de King’s Birthday Honours, een erelijst waarop mensen worden geëerd voor hun bijzondere bijdrage aan het Verenigd Koninkrijk.

Ook acteur Gary Oldman en zanger Roger Daltrey van The Who krijgt deze eervolle titel.

David ontving in 2003 al een lagere onderscheiding in het Britse ridderschapssysteem: hij werd toen benoemd tot officier in de Orde van het Britse Rijk. De nieuwe benoeming tot ridder noemt hij een grote eer. “Opgegroeid in Oost-Londen met ouders en grootouders die zo vaderlandslievend en trots waren om Brits te zijn, had ik me nooit kunnen voorstellen dat ik zo’n werkelijk nederig makende eer zou ontvangen,” laat hij weten via de Press Association.

Ook zijn vrouw Victoria Beckham, voormalig Spice Girl en succesvol mode-onderneemster, wordt onderscheiden. Zij mag zich vanaf nu lady noemen.

Volgens de BBC worden dit jaar in totaal 1200 mensen geëerd. Van hen krijgen 19 mannen de titel sir en 21 vrouwen de titel dame. Onder de dames zijn onder anderen zangeres en actrice Elaine Paige en schrijfster Pat Barker. De jongste geëerde is 11 jaar oud, de oudste maar liefst 106.

