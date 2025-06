David Beckham binnenkort geridderd door koning Charles

Tekst: Denise Delgado

David Beckham (50) wordt binnenkort officieel benoemd tot ridder door koning Charles (76). Volgens Britse media, waaronder ‘The Sun’, zal zijn naam verschijnen op de jaarlijkse Birthday Honours-lijst, die traditioneel rond de verjaardag van de monarch wordt bekendgemaakt.

De oud-voetballer werd in 2003 al onderscheiden als Officier in de Orde van het Britse Rijk (OBE) voor zijn sportieve prestaties. Beckham kwam 115 keer uit voor het Engelse nationale team en speelde onder andere bij Manchester United en Real Madrid.

Lees ook: David Beckham doet opvallende onthulling over documentaire

Jarenlang wachten op erkenning

David zou al sinds 2011 op een ridderschap hopen. Hij werd destijds voorgedragen vanwege zijn rol in het binnenhalen van de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Maar de benoeming bleef uit omdat hij, net als veel andere beroemdheden, werd genoemd in een belastingontwijkingsschandaal. Pas jaren na zijn afscheid als profvoetballer, in 2013, gaf de Britse belastingdienst hem volledig groen licht. Sindsdien leek niets een benoeming nog in de weg te staan.

In 2022 werd zijn naam veelvuldig genoemd als kanshebber, mede door zijn indrukwekkende gebaar om dertien uur in de rij te staan om afscheid te nemen van koningin Elizabeth. Toch kwam de titel toen opnieuw niet. Maar nu lijkt het dan eindelijk zover.

Lees ook: David Beckham emotioneel bij kist van koningin Elizabeth

De tekst gaat verder onder de Instagram-reel van David, die in de rij staat om afscheid te nemen van koningin Elizabeth.

Meer dan alleen een voetballer

Naast zijn sportieve successen staat David bekend om zijn inzet voor goede doelen. De viervoudige vader heeft miljoenen opgehaald voor diverse liefdadigheidsinstellingen en is sinds vorig jaar ambassadeur van The King’s Foundation, het goede doel van koning Charles. In die rol heeft hij de koning al meerdere keren ontmoet, onder andere tijdens de RHS Chelsea Flower Show in mei 2023.

Met de benoeming krijgt David het recht om zichzelf ‘Sir David Beckham’ te noemen. Ook zijn vrouw Victoria profiteert van de titel: na de officiële aankondiging mag zij zich ‘Lady Beckham’ noemen.

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES

Via: Royalty-Online