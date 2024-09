David Beckham doet opvallende onthulling over documentaire

David Beckham haatte bijna elk moment van het maken van de documentaire over zijn leven voor Netflix. Dat vertelde de oud-voetballer dinsdag tijdens een tv-conferentie in Londen, aldus Variety.

“Ik maakte me zorgen en Victoria maakte zich ook zorgen”, zegt Beckham over de vierdelige serie en zijn vrouw. “Ik haatte bijna elk moment dat we haar maakten. Het was erg lastig.” Toch ging hij overstag, en het vinden van regisseur Fisher Stevens speelde daarbij een grote rol. “Toen ik Fisher ontmoette, wist ik dat hij de juiste persoon was. Hij liet me heel oncomfortabel voelen, en ik wist dat ik me oncomfortabel moest voelen om de documentaire te kunnen maken die we hebben gemaakt.”

Beckham vertelt ook dat er meerdere redenen waren om überhaupt over een documentaire na te denken, iets wat hij eerder altijd afwees. “Toen ik stopte met voetballen, was ik er nog niet klaar voor om te praten over mijn carrière en wat er gebeurd was. Tijdens de pandemie ontploften documentaires echt en kwam het moment in beeld dat ik tien jaar gestopt zou zijn met voetbal. Mensen denken alles te weten van ons, maar dat is eigenlijk niet zo. Ik voelde dat dat het juiste moment werd om ons verhaal te vertellen.”

Ondertussen wordt er al gewerkt aan een volgend project, namelijk een documentaire die zich op zijn vrouw en Spice Girl Victoria richt. “Ik heb hier heel veel zin in want ze is een fantastische vrouw”, zegt hij. “Ze is sterk, gedreven, gepassioneerd en is van een Spice Girl een gerespecteerd iemand in deze industrie geworden. Dat is lastig. Ze heeft 18, 19 jaar heel hard aan haar bedrijf gewerkt en ineens heeft ze het succes dat ze verdient. Mensen gaan haar persoonlijkheid zien en hoe hard ze voor alles werkt.”