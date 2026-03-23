Voormalig prins Andrew weer gespot na arrestatie

Tekst: Denise Delgado

Voor het eerst sinds zijn arrestatie in februari heeft Andrew Mountbatten-Windsor zich weer buiten laten zien. De voormalig prins werd gefotografeerd tijdens een wandeling met zijn honden vlak bij zijn nieuwe huis op Sandringham.

Onder meer The Telegraph publiceerde een foto waarop Andrew van een afstand te zien is tijdens zijn wandeling. Het is de eerste keer dat hij weer buiten wordt gespot sinds hij in februari werd aangehouden en later diezelfde dag werd vrijgelaten.

Andrew ontkent aantijgingen

Andrew werd op 19 februari gearresteerd in het kader van een onderzoek naar mogelijk ambtsmisbruik. Volgens de beschuldigingen zou hij tussen 2001 en 2011, in de periode waarin hij actief was als Britse handelsgezant, vertrouwelijke overheidsinformatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein. Andrew ontkent alle aantijgingen.

Sinds zijn vrijlating had Andrew zich niet meer publiekelijk laten zien. Britse media meldden destijds dat hij bij het verlaten van het politiebureau uit het zicht van camera’s probeerde te blijven. Intussen onderzoeken de autoriteiten of het lopende onderzoek mogelijk wordt uitgebreid naar andere mogelijke strafbare feiten, waaronder corruptie.

Royal Lodge verlaten

De voormalige prins verhuisde recent van Royal Lodge naar een woning op het landgoed Sandringham, nadat nieuwe documenten uit het Epstein-dossier opnieuw zijn banden met de omstreden financier onder een vergrootglas legden. In die documenten komt zijn naam meerdere keren voor.

BEELD: ANP

BRON: PEOPLE, THE TELEGRAPH

