Andrew Mountbatten-Windsor gearresteerd op verjaardag

Tekst: Denise Delgado

Breaking! Andrew Mountbatten-Windsor is op zijn 66e verjaardag gearresteerd op Wood Farm. Meerdere onopvallende wagens en mannen in burger doken op. Dat schrijft de BBC.

Volgens BBC-berichten arriveerden rond 08.00 uur meerdere onopvallende voertuigen, gevolgd door acht mannen in burger met laptops. Andrew zou zijn aangehouden; een officiële bevestiging van politie of justitie ontbreekt vooralsnog.

De aanleiding voor het bezoek is nog niet publiek gemaakt. Britse politiekorpsen onderzoeken Andrew naar aanleiding van recent opgedoken documenten rond Jeffrey Epstein. Andrew heeft herhaaldelijk elke vorm van wangedrag ontkend.

Thames Valley Police have opened an investigation into an offence of misconduct in public office.



A man in his sixties from Norfolk has been arrested and remains in police custody. As per national guidance we will not name the arrested man.



Read more: https://t.co/wehZDx4InV pic.twitter.com/b23l2KeOHG — Thames Valley Police (@ThamesVP) February 19, 2026

Onderzoek na nieuwe stukken

Volgens de vrijgekomen stukken zou Andrew in zijn tijd als Brits handelsgezant vertrouwelijke handels- en diplomatieke informatie met Epstein hebben gedeeld. Andrew weerspreekt dat. Premier Sir Keir Starmer zei eerder dat ‘niemand boven de wet staat’ en dat de politie haar werk moet doen ‘zoals in elk ander serieus dossier’.

Cel met alleen bed en toilet

Volgens politiecommentator Danny Shaw (BBC Radio 5 Live) kan Andrew maximaal 96 uur vastzitten, maar daarvoor zijn meerdere verlengingen nodig van hoge agenten en een rechter. Meestal worden verdachten 12 tot 24 uur vastgehouden en daarna aangeklaagd of vrijgelaten voor verder onderzoek. Andrew zou in een simpele cel zitten met alleen een bed en een toilet.

Weinig publieke optredens

Andrew verblijft sinds bijna drie weken op Wood Farm en werd in die periode slechts één keer gezien. Intussen wordt zijn nieuwe woning, Marsh Farm, voorbereid op een verhuizing in april; op het terrein zijn recent werklieden gezien met veiligheidshekken en satellietinstallaties.

BEELD: ANP/YOUTUBE: @BBC

Bron: BBC