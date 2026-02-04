Prins Andrew Gettyimages 1232243104

Andrew Mountbatten-Windsor verlaat definitief Royal Lodge

Tekst: Denise Delgado

04/02/2026

Andrew Mountbatten-Windsor is vertrokken uit Royal Lodge in Windsor. Volgens Britse media ging hij maandagnacht weg. Hij woont nu in Wood Farm Cottage op het landgoed Sandringham.

De verhuizing was in oktober al aangekondigd, tegelijk met het besluit van koning Charles om zijn broertje zijn titels te ontnemen. Andrew komt de komende weken waarschijnlijk nog een paar keer terug om spullen op te halen.

Contacten met Epstein

Andrew ligt al jaren onder vuur vanwege zijn contact met Jeffrey Epstein. In nieuwe documenten duiken weer foto’s en details op.

Intussen bekijkt de politie van Thames Valley beschuldigingen dat een vrouw door Epstein naar het VK zou zijn gestuurd voor een seksuele ontmoeting met Andrew, vermoedelijk in 2010 in Royal Lodge. De BBC heeft om een reactie gevraagd; die is nog niet gegeven.

BEELD: GETTY IMAGES

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

