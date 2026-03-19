Slachtoffers eisen ruim 170.000 euro van Marius Borg Høiby

Tekst: Denise Delgado

Een aantal vermeende slachtoffers eist een schadevergoeding van in totaal meer dan 1,9 miljoen Noorse kronen, omgerekend ruim 170.000 euro, van Marius Borg Høiby. Dat melden Noorse media.

De advocaten van de betrokken vrouwen kwamen woensdag aan het woord, nadat het Openbaar Ministerie eerder die dag al een gevangenisstraf van zeven jaar en zeven maanden had geëist tegen de zoon van kroonprinses Mette-Marit.

Schadevergoeding

Heidi Reisvang, advocaat van Høiby’s ex-vriendin Nora Haukland en twee vrouwen die door hem zouden zijn verkracht, eiste namens haar cliënten een schadevergoeding van iets meer dan 1 miljoen Noorse kronen, bijna 91.000 euro. Lill Vassbotn, die de vrouw bijstaat die in haar slaap in Lofoten zou zijn verkracht, vroeg om circa 400.000 kronen, omgerekend zo’n 36.000 euro.

Hege Salomon, advocaat van de vrouw die tijdens een afterparty door Høiby zou zijn verkracht, diende een claim in van 260.000 kronen, goed voor ongeveer 23.500 euro. Daarnaast eiste Mette Yvonne Larsen, advocaat van de zogenoemde Frogner-vrouw, een schadevergoeding van 250.000 kronen, bijna 22.700 euro.

7,5 jaar geëist

Eerder op woensdag hoorde Høiby al dat het Openbaar Ministerie een celstraf van ruim 7,5 jaar tegen hem heeft geëist voor onder meer verkrachting en mishandeling. Donderdag staat de laatste procesdag op de planning. Een uitspraak wordt pas richting de zomer verwacht.

Volgens Noorse media kan Høiby zelfs bij een eventuele vrijspraak nog worden veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding.

De 29-jarige Høiby wordt beschuldigd van veertig strafbare feiten, waaronder vier verkrachtingen en mishandeling. Meer weten? Bekijk de video hieronder:

