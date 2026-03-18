Zware eis tegen Marius Borg Høiby: 7 jaar gevangenisstraf
18/03/2026
Het Noorse Openbaar Ministerie heeft een celstraf van zeven jaar en zeven maanden geëist tegen Marius Borg Høiby (29). De zaak tegen de zoon van kroonprinses Mette-Marit (52) houdt Noorwegen al weken in zijn greep.
Zware verdenkingen
Høiby wordt beschuldigd van veertig strafbare feiten, waaronder meerdere verkrachtingszaken en mishandeling. Hij zegt onschuldig te zijn aan het merendeel van de aantijgingen, waaronder de vier vermeende verkrachtingen.
Lees ook: Strafeis Marius Borg Høiby uitgesteld door zieke rechter
Daarnaast wordt Høiby ervan beschuldigd dat hij dit heeft vastgelegd. Foto’s en video’s die op zijn telefoon zijn aangetroffen speelden tijdens het proces een belangrijke rol.
Lees ook: Aanklagers beginnen aan slotpleidooi in Marius Borg Hoiby-proces
Verder hangt hem ook een reeks andere aanklachten boven het hoofd, waaronder huiselijk geweld, zware drugsdelicten, mishandeling, bedreiging en verkeersovertredingen. De zoon van Mette-Marit ontkent de zwaarste aantijgingen, maar geeft wel toe dat hij zich aan lichtere feiten schuldig maakte, zoals rijden zonder geldig rijbewijs en het overschrijden van de maximumsnelheid.
Verdediging aan zet
Na het bekendmaken van de eis krijgen donderdag de advocaten van Høiby het woord. Dinsdag liep de zaak nog kort vertraging op doordat een van de rechters ziek was, maar dat heeft volgens Noorse media geen gevolgen gehad voor de verdere planning.
Zevende procesweek
Het proces is inmiddels de zevende week ingegaan. De strafeis had volgens berichtgeving ook hoger kunnen uitvallen: in theorie had die kunnen oplopen tot 16 jaar.
