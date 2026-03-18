Zware eis tegen Marius Borg Høiby: 7 jaar gevangenisstraf

Tekst: Denise Delgado

Het Noorse Openbaar Ministerie heeft een celstraf van zeven jaar en zeven maanden geëist tegen Marius Borg Høiby (29). De zaak tegen de zoon van kroonprinses Mette-Marit (52) houdt Noorwegen al weken in zijn greep.

Zware verdenkingen

Høiby wordt beschuldigd van veertig strafbare feiten, waaronder meerdere verkrachtingszaken en mishandeling. Hij zegt onschuldig te zijn aan het merendeel van de aantijgingen, waaronder de vier vermeende verkrachtingen.

Lees ook: Strafeis Marius Borg Høiby uitgesteld door zieke rechter

De tekst gaat verder onder de foto.

Marius in de rechtbank

Daarnaast wordt Høiby ervan beschuldigd dat hij dit heeft vastgelegd. Foto’s en video’s die op zijn telefoon zijn aangetroffen speelden tijdens het proces een belangrijke rol.

Verder hangt hem ook een reeks andere aanklachten boven het hoofd, waaronder huiselijk geweld, zware drugsdelicten, mishandeling, bedreiging en verkeersovertredingen. De zoon van Mette-Marit ontkent de zwaarste aantijgingen, maar geeft wel toe dat hij zich aan lichtere feiten schuldig maakte, zoals rijden zonder geldig rijbewijs en het overschrijden van de maximumsnelheid.

Verdediging aan zet

Na het bekendmaken van de eis krijgen donderdag de advocaten van Høiby het woord. Dinsdag liep de zaak nog kort vertraging op doordat een van de rechters ziek was, maar dat heeft volgens Noorse media geen gevolgen gehad voor de verdere planning.

Zevende procesweek

Het proces is inmiddels de zevende week ingegaan. De strafeis had volgens berichtgeving ook hoger kunnen uitvallen: in theorie had die kunnen oplopen tot 16 jaar.

Bekijk ook:

BEELD: ANP