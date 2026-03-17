Kroonprins Haakon ontwijkt vragen over Mette-Marit en Epstein

Tekst: Denise Delgado

Kroonprins Haakon (52) heeft dinsdag opnieuw geen inhoudelijke vragen beantwoord over zijn vrouw, kroonprinses Mette-Marit (52), en haar eerdere contact met Jeffrey Epstein. Tijdens een bezoek aan een NAVO-oefening bij Bardufoss zei hij dat hij later op de kwestie terugkomt.

Focus op NAVO-oefening

Toen journalisten hem vroegen naar de Epstein-banden, kapte Haakon het gesprek af. “Al die zaken komen later aan bod. Laten we ons nu richten op het onderwerp van vandaag,” zei hij, doelend op de militaire oefening in het noorden van Noorwegen.

Epstein-kwestie speelt al langer

Het is inmiddels ruim een maand geleden dat naar buiten kwam dat Mette-Marit uitgebreid contact had met Epstein, die in 2019 overleed. De kroonprinses bood excuses aan, waarna het hof aangaf dat ze later met meer uitleg zou komen.

‘Serieuze achtergrond’

Over de NAVO-oefening Cold Response wilde Haakon wél iets kwijt. Aan de oefening doen ongeveer 30.000 militairen uit veertien landen mee. Volgens de kroonprins heeft de training, gezien de geopolitieke ontwikkelingen, een serieuze context. Hij zei bovendien veel deskundigheid te zien binnen de Noorse strijdkrachten.

