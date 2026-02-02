Kroonprinses Mette-Marit over contact met Jeffrey Epstein: ‘Foute inschatting’

Tekst: Denise Delgado

Nieuw vrijgegeven documenten over Jeffrey Epstein bevatten e-mails tussen hem en kroonprinses Mette-Marit. De Noorse hofhouding zegt dat de kroonprinses destijds de ernst van zijn misdrijven niet kende; zij noemt het contact nu een ‘foute inschatting’ en biedt excuses aan. Ook de Noorse premier sluit zich daarbij aan.

In de stukken, ingezien door NRK en BBC News, is te zien dat de correspondentie liep tussen 2011 en 2013, dus ná Epsteins veroordeling in 2008. In 2013 verbleef Mette-Marit vier dagen in een vakantiehuis van Epstein in Florida; hij was daar volgens het hof zelf niet aanwezig.

Wat staat er in de e-mails?

In 2012 mailt Epstein: ‘Ik ben op jacht naar een echtgenote. Parijs lijkt interessant, maar Scandinaviërs hebben mijn voorkeur.’ De kroonprinses reageert: ‘Ik probeer nog steeds de shock te verwerken dat je echt op jacht bent naar een echtgenote…’ en: ‘Parijs is goed voor overspel. Scandi’s zijn meer echtgenoot-materiaal.’ In eerdere berichten schrijft ze dat ze hem heeft gegoogeld en dat het er ‘niet goed uitzag’. In latere mails noemt zij Epstein ‘zachtaardig’ en ‘zo’n lieverd.’

Foute inschatting

Volgens het Noorse hof was Mette-Marit niet op de hoogte van de ‘ernst en aard’ van Epsteins misdrijven, noch van wat later aan het licht zou komen. De kroonprinses zegt zich te schamen: ‘Ik heb een foute inschatting gemaakt, en ik betreur ten zeerste dat ik contact met Epstein heb gehad. Het is gewoonweg gênant.’ Premier Jonas Gahr Støre noemt het ‘een slechte inschatting’ en stelt het eens te zijn met de duiding van de kroonprinses.

Veroordeeldeling Epstein

Epstein werd in 2008 veroordeeld voor het ronselen van minderjarigen voor prostitutie en kwam in 2011 vrij na dertien maanden cel. De nu vrijgegeven documenten hebben opnieuw inzicht gegeven in zijn netwerk en contacten. Dat ook een Scandinavische troonopvolgster in zijn correspondentie opduikt, geeft de kwestie in Noorwegen extra lading.

Probleemzoon

Naast de kritiek op haar vroegere contacten met Epstein ligt zij ook onder een vergrootglas door de strafzaak rond haar zoon Marius Borg Høiby. Marius moet op 3 februari in Oslo voor de rechter verschijnen op meerdere beschuldigingen, waaronder verkrachting en mishandeling. Eerder doken daarnaast nieuwe aanklachten op (o.a. verkeersovertredingen, schending contactverbod en het vervoeren van marihuana). Het hof benadrukt dat de zaak door de rechter moet worden behandeld en wijst erop dat Marius geen deel uitmaakt van het koningshuis. Bekijk de video hieronder:

BEELD: ANP

Bronnen: NRK, BBC News