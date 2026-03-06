Marius Borg Høiby erkent keelgreep bij slachtoffer: ‘Controle kwijt’

Tekst: Denise Delgado

Marius Borg Høiby (29) heeft vrijdagochtend in de rechtbank van Oslo erkend dat hij de vrouw die in het proces bekendstaat als de ‘Frogner-vrouw’ bij de keel heeft vastgegrepen. Het gaat om het incident in 2024 dat uiteindelijk leidde tot zijn eerste arrestatie.

In zijn verklaring zei Høiby dat hij dacht dat zijn toenmalige partner ontrouw was geweest. Hij vertelde dat hij weet dat hij haar een klap gaf en dat hij schreeuwde en uitspraken deed ‘die niet door de beugel kunnen’. Volgens hem is niet alles meer scherp, maar staat voor hem wel vast dat hij haar bij de keel greep. In de rechtszaal liet hij met zijn handen zien hoe hij haar nek vasthield.

Lees ook: Marius Borg Høiby blijft in hechtenis ondanks aflopen termijn

Høiby zei erbij dat het volgens hem minder hardhandig was dan de vrouw eerder beschreef. De rechter vroeg vervolgens of het kan dat zij daardoor niet kon ademen. Høiby antwoordde dat hij dat niet meer weet.

Mes

Een dag eerder verklaarde de vrouw dat Høiby tijdens de ruzie in haar appartement ook een mes in zijn handen zou hebben gehad en zou hebben gedreigd zichzelf iets aan te doen. Høiby zei vrijdag dat hij tijdens het incident ‘compleet de controle kwijt’ was.

Bedreiging

Daarnaast erkende Høiby dat hij diezelfde avond een dreigend bericht stuurde naar de man van wie hij dacht dat de vrouw met hem was vreemdgegaan. Hij noemde de bewoordingen ‘overduidelijk een bedreiging’, maar zei ook dat het in de praktijk niet ‘haalbaar’ was geweest om die man echt iets aan te doen en dat het volgens hem ook niet zou zijn gebeurd.

Gedeeltelijke schuld

Høiby benadrukte dat hij slechts deels schuld bekent, omdat hij het niet eens is met de kwalificatie dat het om een ernstig gewelddadig incident ging. Van de ongeveer veertig aanklachten tegen hem heeft bijna de helft betrekking op de ‘Frogner-vrouw’.

Meer weten over de zaak? Bekijk de video hieronder:

BEELD: ANP