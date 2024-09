Prinses Catherine voor het eerst aan het werk na kankerbehandeling

Prinses Catherine is voor het eerst sinds ze haar kankerbehandeling heeft afgerond weer aan het werk gegaan. Dat melden verschillende Britse media, waaronder de BBC. De prinses had dinsdag op Windsor Castle een ontmoeting met adviseurs over haar project dat zich richt op de eerste levensjaren van kinderen.

De 42-jarige prinses maakte vorige week in een videoboodschap bekend dat haar chemotherapie tegen kanker achter de rug is. De ziekte werd eerder dit jaar bij de prinses vastgesteld. In haar boodschap noemde de vrouw van prins William de afgelopen negen maanden “ontzettend zwaar.” Ze benadrukte ook dat de weg naar volledig herstel nog lang is, maar dat ze ernaar uitkeek haar werk weer op te pakken.

Catherine kwam sinds ze haar ziekte in maart bekendmaakte weinig in het openbaar. Ze maakte wel haar opwachting tijdens Trooping the Colour en op Wimbledon. Britse media verwachten dat dit najaar nog een klein aantal publieke optredens op haar agenda staat, zoals herdenkingsevenementen in november en haar jaarlijkse kerstconcert.