Prins Harry aangeklaagd wegens smaad door voormalige liefdadigheidsorganisatie

Tekst: Denise Delgado

13/04/2026

Prins Harry is aangeklaagd wegens smaad door Sentebale, de liefdadigheidsorganisatie die hij in 2006 mede oprichtte. Dat blijkt uit openbare rechtbankgegevens en wordt bevestigd door meerdere Britse media. Ook voormalig bestuurder Mark Dyer wordt in de zaak genoemd.

Negatieve mediacampagne

Sentebale, de liefdadigheidsorganisatie die prins Harry in 2006 mede oprichtte, ondersteunt jongeren die leven met hiv en aids in Lesotho en Botswana. Volgens een verklaring van de organisatie is de rechtszaak tegen Harry aangespannen vanwege een volgens haar ‘gecoördineerde negatieve mediacampagne’ sinds 25 maart 2025, die zou hebben geleid tot reputatieschade en verstoringen in de dagelijkse gang van zaken.

Lees ook: Prins Harry arriveert bij rechtbank voor zaak tegen uitgever

Conflict binnen organisatie

De zaak volgt op een eerder conflict binnen de organisatie. Harry stapte in maart 2025 op als beschermheer, net als medeoprichter prins Seeiso van Lesotho en meerdere betrokkenen rond het bestuur, na een openlijke breuk met voorzitter Sophie Chandauka.

Een woordvoerder van Harry en Dyer laat weten dat zij de beschuldigingen krachtig van de hand wijzen. Volgens hen is het ongepast dat er juridische stappen worden gezet tegen mensen die jarenlang aan de basis van de organisatie hebben gestaan. Sentebale zegt op zijn beurt dat de kosten van de zaak niet uit liefdadigheidsgeld worden betaald, maar uit externe financiering.

Lees ook: Prins Harry doet nep-auditie voor Hallmark-kerstfilm

De Charity Commission kijkt inmiddels ook kritisch mee naar de gang van zaken. De toezichthouder wil weten of deze juridische stap past binnen de doelstellingen van de organisatie en hoe de zaak wordt gefinancierd.

Bekijk ook:

LEES OOK

Prins Pieter-Christiaan moet Rotterdamse marathon voortijdig staken
Koningspaar aangekomen in Philadelphia voor werkbezoek aan VS
Column: Een balletje slaan met Trump
Prinses Anne blijft volgens Britse media broer Andrew steunen
Lees meer Royalty

Uit andere media

Weekend Atletiek: Marathon Van Rotterdam/nk Pieter-Christiaan

Prins Pieter-Christiaan moet Rotterdamse marathon voortijdig staken
Vriendin seks koppel

Emily: ‘Ik viel als een blok voor de man die ik moest controleren op fraude’
Party Lale Gül en Jan Smit

Publieke reactie van Jan Smit op Lale Gül wakkert speculaties aan
Sante Niet Douchen Na Sporten

Hoe erg is het om niet te douchen na het sporten?
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel.

