Prins Harry aangeklaagd wegens smaad door voormalige liefdadigheidsorganisatie

Tekst: Denise Delgado

Prins Harry is aangeklaagd wegens smaad door Sentebale, de liefdadigheidsorganisatie die hij in 2006 mede oprichtte. Dat blijkt uit openbare rechtbankgegevens en wordt bevestigd door meerdere Britse media. Ook voormalig bestuurder Mark Dyer wordt in de zaak genoemd.

Negatieve mediacampagne

Sentebale, de liefdadigheidsorganisatie die prins Harry in 2006 mede oprichtte, ondersteunt jongeren die leven met hiv en aids in Lesotho en Botswana. Volgens een verklaring van de organisatie is de rechtszaak tegen Harry aangespannen vanwege een volgens haar ‘gecoördineerde negatieve mediacampagne’ sinds 25 maart 2025, die zou hebben geleid tot reputatieschade en verstoringen in de dagelijkse gang van zaken.

Conflict binnen organisatie

De zaak volgt op een eerder conflict binnen de organisatie. Harry stapte in maart 2025 op als beschermheer, net als medeoprichter prins Seeiso van Lesotho en meerdere betrokkenen rond het bestuur, na een openlijke breuk met voorzitter Sophie Chandauka.

Een woordvoerder van Harry en Dyer laat weten dat zij de beschuldigingen krachtig van de hand wijzen. Volgens hen is het ongepast dat er juridische stappen worden gezet tegen mensen die jarenlang aan de basis van de organisatie hebben gestaan. Sentebale zegt op zijn beurt dat de kosten van de zaak niet uit liefdadigheidsgeld worden betaald, maar uit externe financiering.

De Charity Commission kijkt inmiddels ook kritisch mee naar de gang van zaken. De toezichthouder wil weten of deze juridische stap past binnen de doelstellingen van de organisatie en hoe de zaak wordt gefinancierd.

