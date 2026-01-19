Prins Harry arriveert bij rechtbank voor zaak tegen uitgever

Prins Harry (41) is maandagochtend bij de rechtbank in Londen aangekomen voor de start van de zaak tegen Associated Newspapers Limited (ANL), de uitgever van de Daily Mail. Ook andere bekende mede-eisers verschenen.

Samen met Elton John

Samen met onder anderen popicoon Elton John zal de Britse prins getuigen. Eerder bevestigden advocaten dat Harry op 22 januari in de getuigenbank plaatsneemt. Op foto’s is te zien dat de hertog van Sussex buiten nog zwaaide naar toeschouwers en pers voordat hij naar binnen ging.

Groepszaak tegen ANL

Harry, Elton John, en onder anderen actrices Liz Hurley en Sadie Frost, verwijten ANL dat het privégegevens op illegale wijze verzamelde. Volgens de aanklacht schakelde de uitgeverij privédetectives in, werd er afluisterapparatuur in auto’s geplaatst en werden telefoongesprekken onderschept. De komst van de mede-eisers onderstreept dat het om een gezamenlijke, breed gedragen zaak gaat tegen de uitgever.

Laster

Uitgever ANL ontkent alles en zegt dat er niets fout is gegaan. De advocaten noemen de beschuldigingen ‘absurde laster’ en zeggen dat er geen hard bewijs is. Volgens hen is het ‘een georchestreerde poging’ van Harry en andere beroemdheden om de tabloids in een kwaad daglicht te zetten. Eerder probeerde ANL de zaak te laten stoppen omdat de feiten verjaard zouden zijn, maar de rechter wees dat af.

Negen weken

Het proces zal naar verwachting ongeveer negen weken duren, waarbij Harry later deze week zelf het woord zal voeren.

