Prins Harry gespot bij tattoozaak

De Britse prins Harry is afgelopen week in New York gespot bij een tattoozaak waar doorgaans veel bekendheden zich laten tatoeëren. Het is onduidelijk of de hertog van Sussex zelf een tatoeage heeft genomen.

Op X werd een filmpje gedeeld waarin te zien is hoe Harry, onder toeziend oog van zijn beveiliging, uit de tattoozaak loopt en in de auto stapt. In de comments onder het filmpje speculeren volgers wat Harry precies voor tattoo heeft laten zetten. Het varieert van de naam van zijn vrouw Meghan tot een plaatje van een kroon op zijn achterste.

Exclusive | Prince Harry rolls up to tattoo shop in NYC with NYPD and security, stays for over an hour https://t.co/iqSm1SKGWr — RANDYRAZOR (@Razor777666) September 27, 2024

Harry was de afgelopen week in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ook woonde hij er andere evenementen bij en was hij te gast in de talkshow van Jimmy Fallon. Hierin moest Harry door een doolhof navigeren, terwijl hij onderweg de stuipen op het lijf werd gejaagd door onder meer een panda en weerwolven.