Noors staatsbezoek voelt voor koning Filip als familiebezoek

Tekst: Denise Delgado

25/03/2026

Koning Filip heeft het staatsbezoek aan Noorwegen omschreven als een bijzonder persoonlijk bezoek. Tijdens het staatsbanket sprak de Belgische vorst warme woorden uit over koning Harald, die in de verte familie van hem is. ‘Op verschillende manieren voelt dit echt als een familiebezoek’, zei Filip.

In zijn toespraak richtte Filip zich rechtstreeks tot de Noorse koning. “Vanaf het eerste moment wil ik graag mijn immense bewondering voor u uitspreken, Majesteit, voor u als mens en als monarch”, klonk het. “U bent een echte vader voor uw volk. Door uw voorbeeld straalt Noorwegen uit over de hele wereld.”

Filip voelt zich sterk verbonden

De koning liet ook blijken dat hij zich nauw verbonden voelt met de Noorse koninklijke familie, juist in een periode waarin die onder druk staat. “Ook al wonen we ver van elkaar vandaan, ik voel me sterk verbonden met uw familie en ik wil dat u weet dat wij naast u staan, in goede én in moeilijke tijden”, zei Filip.

Ophef

Met die woorden leek de Belgische koning subtiel te verwijzen naar de onrust rond het Noorse hof. De afgelopen tijd was er veel aandacht voor de ophef rond kroonprinses Mette-Marit en voor de zaak rond haar zoon Marius Borg Høiby.

Koning Filip en koningin Mathilde zijn dinsdag begonnen aan hun driedaagse staatsbezoek aan Noorwegen.

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

