Nieuw boek onthult details over gespannen relatie tussen Andrew, Meghan en Harry

Tekst: Denise Delgado

Alsof de spanningen binnen de Britse koninklijke familie nog niet groot genoeg waren, doet een nieuw boek er nu een schep bovenop. Auteur Tom Bower beweert dat prins Andrew Meghan Markle ooit hard hebben weggezet, wat de relatie met prins Harry verder onder druk zou hebben gezet.

Beschadigde familiebanden

De aantijging staat in het nieuwe boek Betrayal: Power, Deceit And The Fight For The Future Of The Royal Family van auteur Tom Bower. In dat boek onderzoekt hij de verwijdering tussen Harry en Meghan en de rest van de Britse koninklijke familie. Ook kijkt hij naar de vraag of de beschadigde familiebanden ooit nog kunnen worden hersteld.

Opportunist

In een van de passages beschrijft Bower de ongemakkelijke autorit van prins Andrew en prins Harry naar Westminster Abbey voor de kroning van koning Charles in mei 2023. Volgens de schrijver was de sfeer tussen oom en neef allesbehalve hartelijk.

Dat zou mede komen doordat Andrew Meghan volgens sommige berichten ooit als een ‘opportunist’ zou hebben bestempeld. Bower verwijst daarbij naar het boek Entitled van Andrew Lownie.

Kroning koning Charles

Een grens overgegaan

Daarnaast schrijft Bower dat ook prins William en prinses Catherine Meghan in aanloop naar het vertrek van Harry en Meghan uit Groot-Brittannië zouden hebben gezien als een ‘bedreiging’. De spanningen binnen de familie zouden in die periode verder zijn opgelopen, vlak voordat de Sussexes besloten zich met hun jonge gezin in Montecito in Californië te vestigen.

Een woordvoerder van prins Harry en Meghan heeft de aantijgingen uit het boek echter krachtig van de hand gewezen. In een verklaring van zaterdag 14 maart staat dat de auteur volgens hen ‘een grens is overgegaan’. Ook wordt gesteld dat Bowers commentaar al lange tijd verder gaat dan kritiek en is veranderd in een obsessie met het stel.

Complotten en melodrama

Volgens de verklaring heeft de schrijver zijn loopbaan opgebouwd rond steeds verdergaande theorieën over mensen die hij niet kent en nooit heeft ontmoet. Wie op zoek is naar feiten, moet volgens de woordvoerder dan ook ergens anders zijn, terwijl lezers die uit zijn op complotten en melodrama bij Bower juist aan het juiste adres zouden zijn.

Andrew gedroeg zich onbeschoft

Daarnaast schetst Bower een bredere context van spanningen rond Andrew. Zo schrijft hij dat de omstreden prins destijds nog altijd weigerde gehoor te geven aan het verzoek van de koning om Royal Lodge te verlaten en naar Frogmore te verhuizen. Ook haalt de auteur een ander incident aan, waarbij Andrew zich volgens berichtgeving bijzonder onbeschoft zou hebben gedragen tegenover diplomaat Robin Barnett, plaatsvervangend ambassadeur op de Britse ambassade in Warschau.

Volgens Bower zou Andrew Barnett in het bijzijn van zakenmensen hebben vernederd door een fysieke beperking van de diplomaat belachelijk te maken terwijl die een dringend bericht uit Londen kwam overbrengen.

