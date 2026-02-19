Koning Charles reageert ‘met diepe bezorgdheid’ op arrestatie broer Andrew

Koning Charles reageert met ‘diepe bezorgdheid’ op de arrestatie van Andrew Mountbatten-Windsor. Eerder op de dag waren op het landgoed Sandringham onopvallende politieauto’s te zien bij Andrews woning. Thames Valley Police meldt dat ‘een man in de zestig uit Norfolk’ is aangehouden op verdenking van ‘misconduct in public office’.

De politie zegt doorzoekingen te doen in Berkshire en Norfolk. Andrew, die vandaag 66 jaar wordt, ontkent elk wangedrag. De zaak staat onder grote publieke belangstelling.

Verklaring van de koning

‘Ik heb met de diepste bezorgdheid kennisgenomen van het nieuws over Andrew Mountbatten-Windsor en de verdenking van wangedrag in openbare dienst,’ klinkt het in de verklaring. ‘Wat nu volgt is het volledige, eerlijke en behoorlijke proces waarmee deze kwestie op de juiste wijze en door de bevoegde autoriteiten wordt onderzocht.

Hierbij, zoals ik eerder heb gezegd, hebben zij onze volledige en hartelijke steun en medewerking’

De koning gaat verder: ‘Laat ik duidelijk stellen: de wet moet haar beloop krijgen. Zolang dit proces gaande is, past het mij niet om verder op deze zaak te reageren. Ondertussen zullen mijn familie en ik onze plicht en dienst aan u allen blijven vervullen.’

Politieactie en status

Thames Valley Police bevestigt de aanhouding en spreekt van een ‘grondige beoordeling’ die heeft geleid tot een onderzoek naar mogelijk wangedrag in openbare dienst. Onopvallende voertuigen en agenten in burger zouden bij Sandringham zijn gesignaleerd. Verdere updates volgen ‘op het juiste moment’.

Achtergrond bij het onderzoek

Eerder liet de politie weten beschuldigingen te bekijken dat een vrouw door Jeffrey Epstein naar het VK zou zijn gebracht voor een seksueel contact met Andrew, en dat Andrew als handelsgezant mogelijk gevoelige informatie deelde. Andrew heeft iedere aantijging herhaaldelijk ontkend.

De autoriteiten benadrukken het belang van integriteit en objectiviteit tijdens het onderzoek. Afhankelijk van de bevindingen kan de verdachte worden aangeklaagd of vrijgelaten in afwachting van vervolgonderzoek.

