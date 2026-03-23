Mette-Marit kan oude e-mails met Epstein niet meer inzien

Tekst: Denise Delgado

Kroonprinses Mette-Marit kan de e-mails die zij jarenlang geleden uitwisselde met Jeffrey Epstein niet meer inzien. Volgens het Noorse hof bestaat het e-mailaccount dat daarvoor werd gebruikt namelijk niet meer. Dat laat het paleis weten aan de krant ‘Aftenposten’.

Volgens het hof zijn veel e-mails uit die periode verdwenen. Het account dat de kroonprinses zo’n twaalf tot vijftien jaar geleden gebruikte, is inmiddels verwijderd. Wanneer dat precies is gebeurd en waarom, is niet bekendgemaakt.

Geen goede indruk

Het mailverkeer tussen Mette-Marit en Epstein dook op in de zogeheten Epstein-files. Daaruit bleek onder meer dat de kroonprinses in 2011 schreef dat ze Epstein had gegoogeld en daar geen goede indruk aan had overgehouden.

Interview

Vrijdag reageerde Mette-Marit zelf ook op de kwestie in haar interview met de Noorse omroep NRK. Toen de e-mails ter sprake kwamen, zei ze dat ze wenste dat ze de rest van de correspondentie nog had. Bekijk de video hieronder!

