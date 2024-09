Merendeel Noren wil dat prinses Märtha Louise titel inlevert

Veel Noren vinden dat de Noorse prinses Märtha Louise haar titel moet inleveren. Dat stelt de Noorse omroep NRK op basis van een opiniepeiling van Norstat, die in opdracht van NRK is uitgevoerd.

Liefst 69 procent van de ondervraagden vindt dat Märtha Louise haar titel moet verliezen, tegenover 16 procent die vindt dat ze de titel prinses moet houden.

De 52-jarige Märtha Louise legde haar officiële taken voor het Noorse koningshuis in 2022 al neer. Haar titel als prinses raakte ze niet kwijt.

Minder steun voor monarchie

Ook daalt in Noorwegen de steun voor de monarchie. Volgens NRK steunde in 2017 nog 81 procent van de bevolking de monarchie, momenteel is dat nog 62 procent. Dat is het laagste niveau dat Norstat ooit heeft gemeten.

Zaak rond zoon Mette-Marit

Afgelopen zomer was sprake van een aanzienlijke daling in de steun voor de monarchie. Historicus Tor Bomann-Larsen wijst op twee zaken die volgens hem het imago van de koninklijke familie hebben geraakt. Het gaat ten eerste om de zaak tegen Marius Borg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit. Hij wordt verdacht van mishandeling. Ook het rumoer rond de bruiloft van Märtha Louise heeft de monarchie geen goed gedaan.