Koning Willem-Alexander landt op Aruba voor dubbel jubileum

Tekst: Denise Delgado

18/03/2026

Koning Willem-Alexander (58) is woensdagochtend vroeg aangekomen op Aruba. Het bezoek staat in het teken van twee jubilea: 40 jaar Aruba als zelfstandig land binnen het Koninkrijk (1986–2026) en 50 jaar een eigen vlag en volkslied (1976–2026).

De koning werd ontvangen door onder anderen gouverneur Alfonso Boekhoudt en premier Mike Eman. Ook staatssecretaris Erik van der Burg (Koninkrijksrelaties) is bij het bezoek aanwezig.

Op Aruba spreekt Willem-Alexander met fractievoorzitters van de Staten van Aruba en met leden van de ministerraad. Daarna woont hij de centrale herdenkingsplechtigheid bij, waar hij samen met premier Eman kort het woord voert.

Bezoeken op het eiland

Verder staan onder meer een bezoek aan het olympisch zwemcomplex en de Marinierskazerne Savaneta op het programma. Ook maakt de koning kennis met Stichting Movemiento ta Bida, winnaar van het Appeltje van Oranje 2024, die zich inzet om ouderen actief en sociaal betrokken te houden.

Door naar Curaçao

Later op de dag reist de koning door naar Curaçao. Daar gaat hij in gesprek met vertegenwoordigers uit de lokale gemeenschap over geopolitieke spanningen in de regio en de mogelijke gevolgen daarvan.

BEELD: ANP

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

