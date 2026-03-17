Anp 462297690 Willem-Alexander co-piloot

Willem-Alexander stopt als copiloot van regeringsvliegtuig

Tekst: Denise Delgado

17/03/2026

Koning Willem-Alexander (58) stopt met zijn werkzaamheden als copiloot op het regeringstoestel PH-GOV. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) desgevraagd. De PH-GOV is een Boeing 737-700.

Omscholing naar Airbus

Vorige week werd al bekend dat de koning op 11 maart voor het laatst als gastvlieger meevloog op een KLM Boeing 737. KLM neemt afscheid van dit toesteltype en vervangt de 737-vloot door de Airbus A321neo. Willem-Alexander laat zich daarom omscholen naar Airbus; die training moet volgens de RVD dit jaar zijn afgerond.

Zodra de omscholing rond is, mag de koning naar eigen zeggen alleen nog met Airbus-toestellen vliegen. Daarmee komt ook zijn rol als copiloot op de Boeing van de regering te vervallen.

Vlieguren bijhouden

Willem-Alexander haalde in 1985 zijn eerste vliegbrevet. Om zijn vlieguren op peil te houden, vliegt hij al jaren als gastvlieger bij KLM. Tijdens staatsbezoeken en andere buitenlandse reizen nam hij bovendien geregeld plaats in de cockpit van het regeringstoestel.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

