Koning En Koningin Arriveren Op Johan Adolf Pengel Airport

Koningspaar zet voet op Surinaamse bodem met Willem-Alexander als co-piloot

Tekst: Denise Delgado

01/12/2025

Zondagavond rond 19.30 uur lokale tijd landden koning Willem-Alexander en koningin Máxima op het vliegveld in Paramaribo. Bij de landing had het koningspaar een vertrouwde copiloot aan boord: koning Willem-Alexander, die al ruim veertig jaar met plezier plaatsneemt in de cockpit.

Koningspaar Komt Aan In Suriname
Lees ook: Zien: Koning Willem-Alexander al veertig jaar piloot

Welkomstceremonie

De aftrap vindt plaats met een welkomstceremonie op het presidentieel paleis, waar president Jennifer Geerlings-Simons Willem-Alexander en Máxima officieel ontvangt. Bij aankomst werden ze al begroet door de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassadeur. Onder ritmische klanken van een inheemse drum liep het paar richting hun auto.

Suriname Netherlands Royals Diplomacy

Eerste staatsbezoek in 47 jaar

Het bezoek is historisch: het is het eerste Nederlandse staatsbezoek aan Suriname in 47 jaar, toen koningin Juliana het land bezocht. In 1978 was zij de laatste regerende vorst op Surinaamse bodem, drie jaar na de onafhankelijkheid van Suriname.

Bezoek Van Koningin Juliana En Prins Bernhard Aan Suriname
Mama Sranan

Na de ontvangst legt het koningspaar een krans bij het beeld van Mama Sranan, symbool voor de diverse bevolkingsgroepen van Suriname. Later vandaag spreken Willem-Alexander en Máxima met vertegenwoordigers van nazaten van tot slaaf gemaakte mensen, een vervolg op de excuses die de koning in 2023 aanbood voor de Nederlandse rol in het slavernijverleden.

Eerder zette hij ook al koers naar Berlijn als eigen copiloot tijdens een staatsbezoek. Bekijk de video hieronder.

