George, Charlotte en Louis stralen tijdens Kate’s jaarlijkse kerstconcert

Tekst: Denise Delgado

Het kerstseizoen is officieel van start gegaan bij de Britse koninklijke familie. Prins William, prinses Kate en hun drie kinderen, prins George, prinses Charlotte en prins Louis, maakten op 5 december hun eerste gezamenlijke verschijning in ruim zes maanden bij Kate’s Middletons’s vijfde jaarlijkse kerstconcert ‘Together at Christmas’ in Westminster Abbey.

Kate schitterde in een bosgroene mantel met bontkraag en fonkelende knopen, gecombineerd met hoge, donkergroene laarzen en diamantachtige oorbellen. Haar haar viel over haar schouders en met een subtiele smokey eye was ze het toonbeeld van kerstglamour. William koos voor een klassieke look in een donkerblauw pak, witte blouse en blauwe stropdas, perfect afgestemd op George en Louis, die eveneens nette pakjes droegen. Charlotte, die vaak matcht met haar moeder bij koninklijke evenementen, koos voor een elegante midi-jurk in diepblauw met een frilly witte kraag en een bijpassende strik in het haar, compleet met blauwe maillot en ballerina’s.

Sinds Trooping the Colour hadden de kinderen zich niet als complete familie aan het publiek laten zien. Reden genoeg om de beelden eens goed te bekijken en de leukste op een rij te zetten!

Het concert draait niet om grootse gebaren, maar om eenvoudige daden van zorgzaamheid. Dat benadrukte Kate in een brief aan de 1600 genodigden, waaronder vrijwilligers en liefdadigheidswerkers. ‘De tijd, zorg en compassie die jullie geven, vaak stilletjes en onuitgesproken, en zonder enige verwachting of erkenning, maken een buitengewone impact op het leven van anderen,’ schreef de prinses van Wales.

Members Of The Royal Family Attend The ’together At Christmas’ Carol Service

Members Of The Royal Family Attend The ’together At Christmas’ Carol Service

Gastenlijst

Onder de gasten waren naast de gezinsleden ook hertogin Sophie van Edinburgh, prins Michael van Kent, Zara Tindall en Mike Tindall aanwezig. Grote afwezigen waren prinses Eugenie en prinses Beatrice. Eugenie deelde op Instagram een boodschap van liefde en hoop en betreurde het dat zij en Beatrice er niet bij konden zijn.

Het jaarlijkse evenement van Kate herinnert aan de kracht van vrijgevigheid, begrip en hoop, en markeert een feestelijk begin van het seizoen voor de Britse koninklijke familie.

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @PRINCEANDPRINCESSOFWALES

Via: Royalty-Online