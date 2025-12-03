Prinses Catherine over kerst: ‘Draait om kleine, oprechte gebaren’

Kerstmis gaat niet om grote gebaren, maar om kleine, oprechte daden van zorgzaamheid. Dat benadrukt Catherine (43), prinses van Wales, in een brief aan de gasten van haar jaarlijkse kerstevenement ‘Together at Christmas’ in Westminster Abbey.

‘In een tijd waarin het leven soms onzeker kan aanvoelen, nodigt het kerstseizoen ons uit de kracht van vrijgevigheid, begrip en hoop te herinneren,’ schrijft Catherine.

Tijd, zorg en compassie

Het evenement wordt dit jaar voor de vijfde keer gehouden en verwelkomt ongeveer 1.600 gasten, waaronder vrijwilligers en liefdadigheidswerkers die zich het afgelopen jaar voor anderen hebben ingezet. Catherine prijst hun inzet: ‘De tijd, zorg en compassie die jullie geven, vaak stilletjes en onuitgesproken, maken een buitengewone impact op het leven van anderen.’

De prinses gaat verder: ‘Nu het jaar ten einde loopt, hoop ik dat dit seizoen jullie rust en duidelijkheid brengt, en dat jullie dezelfde liefde en zorg om je heen voelen die jullie zo vrijgevig geven.’

Een warme boodschap die laat zien dat, juist in deze drukke tijd van het jaar, kleine daden vaak het meest tellen.

