Cute! Prinses Kate en Melania Trump knutselen met scoutingkinderen

Tekst: Denise Delgado

19/09/2025

Prinses Kate en Melania Trump lieten donderdag hun creatieve kant zien. In de tuinen van Frogmore, naast Windsor Castle, knutselden ze mee met scoutingkinderen van 4 tot 6 jaar, die werkten aan hun Go Wild-badge en meer leerden over de natuur.

Kate en Melania bouwen insectenhotel

Volgens People deed Melania enthousiast mee en keek ze ook bij een tafel waar kinderen een insectenhotel bouwden. Op de vraag naar haar favoriete insect antwoordde ze: “Een lieveheersbeestje.” Prinses Kate had een lunchpakket samengesteld met honing van Anmer Hall, haar en prins Williams buitenhuis in Norfolk.

Het staatsbezoek van Donald en Melania Trump begon woensdag met een welkomstceremonie bij Windsor Castle, een bezoek aan het graf van koningin Elizabeth en een staatsbanket met toespraken van koning Charles en president Trump. Vrijdag keren ze terug naar Amerika.

