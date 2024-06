Eloise van Oranje maakt zich op voor terugkeer naar Nederland

Eloise van Oranje is begonnen met het pakken van haar koffers voor haar terugkeer naar Nederland. Dat deelt de 22-jarige gravin in een bericht op Instagram Stories. Eloise is momenteel in New York omdat zij daar stage heeft gelopen.

“Beginnen met pakken…”, schrijft Eloise bij een foto van haar koffer. Daarna deelt het oudste kind van prins Constantijn en prinses Laurentien een foto van haar opgerolde kleren.

Stage bij modebedrijf

Eloise deelde vorige week dat ze haar stage bij het Nederlandse onlinemodebedrijf Otrium heeft afgerond. Daar werkte ze mee “aan de communicatiekant” van het duurzaamheidsteam. Eloise studeert in Nederland aan de Hotelschool in Amsterdam.

Beeld: Reni van Maren