Eloise moest wennen aan alle aandacht: 'Ellendig veel volgverzoeken'

Eloise van Oranje (22) is inmiddels een populaire ‘gravinfluencer’ op Instagram, maar moest aanvankelijk wennen aan alle aandacht. De dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien vertelt hier openhartig over in de podcast ‘Borrelpraat’.

Na het behalen van haar vwo-diploma kreeg Eloise plots veel media-aandacht en een stroom aan volgersverzoeken op Instagram, waardoor haar app zelfs vastliep. Om haar privacy te beschermen, besloot ze een tweede, openbaar account aan te maken.

Haar volgersaantal steeg snel en ze merkte dat ze onbewust veel persoonlijke details deelde. Inmiddels is ze daar voorzichtiger mee geworden. “Ik deel dan bijvoorbeeld per ongeluk de binnenkant van mijn huis of het huis van mijn ouders. Dan zeggen mijn ouders: even privacy, hier hebben we geen zin in.” Omdat haar naam in de media verscheen, kreeg ze plotseling ‘ellendig veel volgverzoeken’ op Instagram.

In het begin wist Eloise niet goed wat ze op haar account moest plaatsen en begon met willekeurige foto’s van bijvoorbeeld luchten en dieren. “Mijn eerste paar foto’s waren alleen van mooie luchten of dieren enzo. Ik had geen idee. Ik dacht: ik deel gewoon maar random foto’s.” Dankzij steun van presentator Robbert Rodenburg, die haar begeleidde, kreeg ze meer vertrouwen in haar rol op social media. “Hij zei: ik ga gewoon jouw grote broer hier worden, want jij hebt geen idee wat je aan het doen bent.”

“Ik ging in één dag van 30.000 naar 100.000 volgers. Toen werd het een ding, ofzo.” Tegenwoordig heeft Eloise meer dan 450.000 volgers en maakte ze haar debuut op de catwalk tijdens Fashion Week.

