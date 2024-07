Eloise van Oranje stapt verkeerde trein in: ‘Daar ga je’

Gravin Eloise van Oranje heeft zaterdag in Italië de verkeerde trein genomen. Op Instagram deelt de koninklijke influencer zaterdag dat zij naar Bologna zou gaan, maar per ongeluk in de trein naar Rome is gestapt.

“We zitten in de verkeerde trein: niet naar Bologna, maar naar Rome. Daar ga je haha”, schrijft ze bij een filmpje dat is gemaakt in een rijdende trein. In een volgende story vraagt ze haar volgers dan maar om tips voor Rome. Het is niet duidelijk waar Eloise en haar vriendinnen zijn ingestapt.

Inmiddels is de gravin aangekomen in Rome. Eloise heeft al een paar foto’s en video’s vanuit de Italiaanse hoofdstad geplaatst.