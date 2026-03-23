‘Druk rond Andrew zorgt voor afstand tussen Beatrice en Edoardo’

Tekst: Denise Delgado

Prinses Beatrice zou momenteel een periode van ‘afstand’ ervaren in haar huwelijk met Edoardo Mapelli Mozzi. Dat schrijft ‘The Mail on Sunday’ op basis van bronnen. De oudste dochter van Andrew Mountbatten-Windsor en Sarah Ferguson trouwde in 2020 met de vastgoedontwikkelaar; samen hebben ze twee kinderen.

Edoardo vaker in het buitenland

Volgens de krant was Edoardo de afgelopen tijd regelmatig in het buitenland, onder meer in Florida, waar hij aan een nieuw project voor zijn bedrijf Banda Property werkt. Hij deelde zelf ook beelden vanaf een bouwlocatie in West Palm Beach, waar volgens de berichtgeving een luxe hotel verrijst, en plaatste daarnaast foto’s met uitzicht op zee. Later reisde hij door naar Fisher Island, een exclusief eiland bij Miami.

‘Zakelijk los van familie-ophef’

De Mail on Sunday stelt dat Edoardo zijn zakelijke leven graag los zou willen houden van de aanhoudende ophef rond Andrew. Dat zou kunnen botsen met Beatrice’ wens om de band met haar ouders niet volledig te verbreken. Tegelijk zou Beatrice juist inzetten op een sterk gezin met Edoardo, iets wat volgens de krant ook te zien was toen het stel samen verscheen op een verjaardag in restaurant Eel Sushi in Notting Hill, waar ze ‘eenheid’ zouden hebben uitgestraald.

De krant schrijft verder dat Edoardo, net als veel drukke ondernemers, veel zelf regelt en onderweg is voor werk. Over hun privéleven doen Beatrice en Edoardo zelden uitspraken; het blijft dus bij bronnen en interpretaties van hun agenda en publieke optredens.

Beatrice en haar man tijdens de Royal Ascot in 2025

Crisis rond Andrew

De berichten over spanning vallen samen met de voortdurende crisis rond Beatrice’ vader. Andrew werd volgens de berichtgeving 19 februari gearresteerd op verdenking van wangedrag in een openbaar ambt. Daarvoor was hij al zijn titels en onderscheidingen kwijtgeraakt door nieuwe ontwikkelingen rond de zogenoemde Epstein-files.

Weinig in het openbaar

Beatrice zou zich sinds de arrestatie van haar vader relatief weinig in het openbaar laten zien. Zij en Edoardo werden volgens het artikel voor het laatst op hetzelfde evenement als Andrew gespot op 12 december 2025, tijdens de doop van hun dochter Athena in de Chapel Royal in St James’s Palace. Eerder waren ze samen aanwezig bij een herdenkingsdienst voor de overleden koning Constantijn van Griekenland in Windsor (februari 2024).

