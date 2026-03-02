Wow! Prinsessen Beatrice en Eugenie niet welkom vanwege ouders

Tekst: Denise Delgado

Prinses Beatrice en prinses Eugenie zouden dit jaar niet welkom zijn op Royal Ascot. ‘The Daily Mail on Sunday’ meldt op basis van bronnen dat dit te maken heeft met de banden van hun ouders, Andrew Mountbatten-Windsor en Sarah Ferguson, met de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Volgens de krant reageerden de prinsessen ‘volledig overrompeld’ op het nieuws.

Traditie op de renbaan

Royal Ascot, de prestigieuze paardenraces in het begin van de zomer, is traditioneel een vaste prik voor leden van de Britse koninklijke familie. Ook Beatrice en Eugenie zijn doorgaans regelmatig aanwezig bij het evenement.

Advies van William

Volgens Page Six zou prins William zijn familieleden daarnaast hebben geadviseerd om zich voorlopig niet met zijn nichtjes te laten fotograferen. De troonopvolger en prinses Catherine zouden Beatrice en Eugenie op afstand willen houden totdat er meer duidelijkheid is over het contact tussen hen en Epstein.

De tekst gaat verder onder de foto’s van de Royal Ascot van vorig jaar.

Epstein-files

De familie rond Andrew kwam opnieuw in de schijnwerpers te staan na nieuwe publicaties uit de zogeheten Epstein-files. Eerder leidde die affaire er al toe dat Andrew zijn koninklijke titels moest inleveren, en dat hij Royal Lodge verliet en verhuisde naar Sandringham.

