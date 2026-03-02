Beatrice en Eugenie Royal Ascot

Wow! Prinsessen Beatrice en Eugenie niet welkom vanwege ouders

Tekst: Denise Delgado

02/03/2026

Prinses Beatrice en prinses Eugenie zouden dit jaar niet welkom zijn op Royal Ascot. ‘The Daily Mail on Sunday’ meldt op basis van bronnen dat dit te maken heeft met de banden van hun ouders, Andrew Mountbatten-Windsor en Sarah Ferguson, met de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Volgens de krant reageerden de prinsessen ‘volledig overrompeld’ op het nieuws.

Traditie op de renbaan

Royal Ascot, de prestigieuze paardenraces in het begin van de zomer, is traditioneel een vaste prik voor leden van de Britse koninklijke familie. Ook Beatrice en Eugenie zijn doorgaans regelmatig aanwezig bij het evenement.

Advies van William

Volgens Page Six zou prins William zijn familieleden daarnaast hebben geadviseerd om zich voorlopig niet met zijn nichtjes te laten fotograferen. De troonopvolger en prinses Catherine zouden Beatrice en Eugenie op afstand willen houden totdat er meer duidelijkheid is over het contact tussen hen en Epstein.

De tekst gaat verder onder de foto’s van de Royal Ascot van vorig jaar.

Racing Eng Ascot Royals
Racing Eng Ascot Royals Charles en Camilla
Royal Ascot
Beatrice en haar man

Lees ook: Prinses Beatrice en man Edoardo verwachten tweede kindje samen

Royal Ascot 2025 Day Five Ascot Racecourse
Eugenie en haar man

Lees ook: ‘Sarah Ferguson speelde sleutelrol in band tussen Andrew en Epstein’

Epstein-files

De familie rond Andrew kwam opnieuw in de schijnwerpers te staan na nieuwe publicaties uit de zogeheten Epstein-files. Eerder leidde die affaire er al toe dat Andrew zijn koninklijke titels moest inleveren, en dat hij Royal Lodge verliet en verhuisde naar Sandringham.

Lees ook: Prinses Beatrice viert 37e verjaardag

Bekijk ook:

LEES OOK

Boeren laten onvrede blijken: dumpen mest bij nieuwe woning ex-prins Andrew
Column: De kunst afkijken
Marius Borg Høiby blijft in hechtenis ondanks aflopen termijn
Dít is hoe prinses Laurentien haar dochter Eloise steunt
Lees meer Royalty

Uit andere media

Party Nederlandse Filmpremiere Ballerina

Greetje en Bert uit URK!: hoe de liefde toch weer bloeide
Weekend Prins Andrew

Boeren laten onvrede blijken: dumpen mest bij nieuwe woning ex-prins Andrew
Sante Walking Yoga

Zó doe je aan yoga walking: de wandeltrend die je hoofd écht leegmaakt
Vriendin Kofferset Action Hoofdafbeelding (1)

3 koffers voor nog geen €60? Deze Action kofferset gaat viral onder vakantieliefhebbers
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise