Advocaat zoon Mette-Marit spreekt schande van arrestatie

Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, heeft zich volgens zijn advocaat niet schuldig gemaakt aan het overtreden van een eerder opgelegd contactverbod. Dat verklaart de raadsman van de 27-jarige Høiby zaterdag tegenover de Noorse omroep NRK.

Het oudste kind van de 51-jarige royal werd vrijdag voor de tweede keer in korte tijd gearresteerd. Zijn vorige aanhouding van begin augustus was voor een mishandeling in de relationele sfeer van een vrouw in een appartement in Oslo. Dit keer ging het dus om de overtreding van een contactverbod.

Lees ook: Zoon Noorse kroonprinses Mette-Marit weer opgepakt

‘Juridisch onvoldoende onderbouwd’

Van “recidivegevaar” waarvoor de aanhouding is verricht, is volgens Høiby geen sprake, aldus zijn advocaat. Die noemt de arrestatie juridisch onvoldoende onderbouwd. “In mijn zeventien jaar als advocaat heb ik nog nooit gehoord van een arrestatie op zo’n zwakke feitelijke en juridische basis.”

Lees ook: Zoon Noorse kroonprinses Mette-Marit ook verdacht van bedreiging

Andere vader

Haar kinderen Ingrid Alexandra (20) en Sverre Magnus (20) kreeg Mette-Marit met haar echtgenoot en kroonprins Haakon, Høiby is uit een eerdere relatie.