Monica Geuze en James Laurence zetten punt achter relatie

Tekst: Denise Delgado

Verdrietig nieuws voor Monica Geuze (30). De presentatrice en James Lawrence (32) zijn na ruim een jaar uit elkaar. Dat bevestigde Monica’s manager donderdag aan ‘RTL Boulevard’.

Reden onbekend

James is een Welsh-Engelse profvoetballer en speelt momenteel bij Almere City FC. De twee maakten hun relatie in april 2024 officieel, na wekenlange geruchten op social media. Al snel verschenen ze samen op foto’s en evenementen en leek de liefde volop te bloeien. Over de reden van de breuk heeft Monica niets gedeeld. Ook is het onduidelijk of ze als vrienden uit elkaar zijn gegaan.

Lees ook: Monica Geuze verschijnt met nieuwe vriend op Instagram

Wel trouwplannen, geen babykriebels

De presentatrice en influencer sprak in interviews en in haar podcast Geuze & Gorgels openlijk over hun toekomstplannen. Zo fantaseerde ze over trouwen met James, maar twijfelde ze over gezinsuitbreiding. “Ik heb niet meer wat mijn vriendinnen zonder kinderen hebben van: ‘Ik kan echt niet wachten totdat ik kinderen mag krijgen,” vertelde ze destijds aan co-host Kaj Gorgels.

Monica heeft samen met haar ex Lars Veldwijk een dochter, Zara-Lizzy.

Bekijk ook:

BEELD: INSTAGRAM: @MONICAGEUZE