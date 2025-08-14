Monica Geuze James Laurence Uit Elkaar

Monica Geuze en James Laurence zetten punt achter relatie

Tekst: Denise Delgado

14/08/2025

Verdrietig nieuws voor Monica Geuze (30). De presentatrice en James Lawrence (32) zijn na ruim een jaar uit elkaar. Dat bevestigde Monica’s manager donderdag aan ‘RTL Boulevard’.

Reden onbekend

James is een Welsh-Engelse profvoetballer en speelt momenteel bij Almere City FC. De twee maakten hun relatie in april 2024 officieel, na wekenlange geruchten op social media. Al snel verschenen ze samen op foto’s en evenementen en leek de liefde volop te bloeien. Over de reden van de breuk heeft Monica niets gedeeld. Ook is het onduidelijk of ze als vrienden uit elkaar zijn gegaan.

Lees ook: Monica Geuze verschijnt met nieuwe vriend op Instagram

Wel trouwplannen, geen babykriebels

De presentatrice en influencer sprak in interviews en in haar podcast Geuze & Gorgels openlijk over hun toekomstplannen. Zo fantaseerde ze over trouwen met James, maar twijfelde ze over gezinsuitbreiding. “Ik heb niet meer wat mijn vriendinnen zonder kinderen hebben van: ‘Ik kan echt niet wachten totdat ik kinderen mag krijgen,” vertelde ze destijds aan co-host Kaj Gorgels.

Monica heeft samen met haar ex Lars Veldwijk een dochter, Zara-Lizzy.

Bekijk ook:

BEELD: INSTAGRAM: @MONICAGEUZE

LEES OOK

Niet eerder verschenen nummers van John Lennon worden uitgebracht
Gordon en Froukje de Both presenteren nieuwe ochtendshow op Radio 10
Actrice Ingeborg Elzevier op 89-jarige leeftijd overleden
Zoë Kravitz sloopt badkamer Taylor Swift om slang te redden

Uit andere media

Party René Shuman Lp Ajdj René (2)

René Shuman: ‘Ik kon niet meer zomaar over straat’

In deze serie gaat weekblad Party langs bij een aantal artiesten die vroeger lp’s op vinyl hebben uitgebracht. In kringloopwinkels tikt Party deze oude elpees voor een paar euro op de kop, om ze vervolgens naar de uitvoerend artiest te brengen. Daar ontspint zich een gesprek over de tijd van toen… “Toen deze elpee uitkwam,…
Weekend Linda de Mol

‘Ik heb voor vergeving gekozen’: Linda de Mol over relatie met Jeroen Rietbergen

Tijdens een lange reis door Zuid-Amerika in 2023 vond Linda de Mol opnieuw de verbondenheid met haar voormalige partner Jeroen Rietbergen. In de nieuwste editie van haar blad LINDA. beschrijft ze hoe die weken samen leidden tot het besluit om hun relatie een tweede kans te geven.
Vriendin Hittegolf of regen? Dit doet het weer de komende week

Nu nog hitte: vanaf déze dag wordt het weer minder warm

Momenteel is het zonnig en warm in ons land. Heerlijk, vinden sommigen – maar anderen verlangen juist naar wat frisse lucht. Vanaf déze dag is het zover: dan wordt het weer een stuk frisser.
Sante Schermafbeelding 2025 08 13 Om 15.10.44

De ideale kijkervaring: televisie en streaming in het digitale tijdperk

De wereld van televisie is sinds de opkomst van satelliet- en kabeltelevisie enorm veranderd. Vroeger was het kijken naar televisie een vrij passieve bezigheid; je moest op een bepaalde tijd thuis zijn om je favoriete programma te zien.
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise