Nieuwe uitdaging voor Monica Geuze en Kaj Gorgels

Monica Geuze en Kaj Gorgels presenteren op zondag 22 december het evenement Boxing Influencers op Videoland. De presentatoren werden maandag bekendgemaakt tijdens een work-out met een aantal deelnemers van het boksevenement.

De deelnemers zijn onder anderen influencers Dave Roelvink, Vonneke Bonneke en Joey Bravo. Ook kickbokser Melvin Manhoef en olympisch judoka Roy Meyer stappen de ring in. Het evenement vindt plaats in Studio 21 in Hilversum.

Sem van Dijk, de zoon van presentatrice Wendy van Dijk en zanger Xander de Buisonjé, kan om medische redenen niet in actie komen tegen Boer Ayoub. De organisatie is nog op zoek naar een vervanger.