Kaj Gorgels en Jessie Jazz Vuijk verloofd

Tekst: Nicky Molendijk

Fantastisch liefdesnieuws voor Kaj Gorgels en Jessie Jazz Vuijk. De presentator is op één knie gegaan voor zijn grote liefde. “She said yes!!”, schrijft hij bij een aantal romantische kiekjes op social media.

Kaj heeft Jessie helemaal in stijl ten huwelijk gevraagd in het Schotse Gleneagles. Op de foto’s is te zien dat hij het aanzoek tot in de puntjes heeft voorbereid. Zo stond er een hele picknick klaar voor Jessie met schalen gevuld met eten.

Het stel woont samen op Ibiza samen met hun zoontje Xavier.