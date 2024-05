Monica Geuze verschijnt met nieuwe vriend op Instagram

Monica Geuze is voor het eerst met haar nieuwe vriend, de Britse voetballer James Lawrence, op Instagram gezien. Goede vriend Robbert Rodenburg deelde een foto met het koppel online.

“Vandaag het zevende wiel”, schrijft de vrijgezelle Rodenburg bij een foto van hem, het stel, model Romee Strijd en haar partner Laurens van Leeuwen en ondernemer Danique Bossers met partner Pieter Musters. Geuze is al jaren goed bevriend met de groep. Rodenburg deelde zondag ook een video waarin Geuze en Lawrence samen bij een restaurant aankomen.

Lees ook: Monica Geuze dacht nieuwe date soa te hebben gegeven

Heel blij

De 29-jarige Geuze maakte begin vorige maand al bekend dat ze weer een relatie heeft. “Ik heb weer een vriendje, maar dat is ook het enige wat ik erover ga zeggen. Punt”, zei Geuze in haar podcast. “Ik ben heel blij en dat is het.” De presentatrice wilde toen nog niet zeggen om wie het ging. Eerder had Geuze een relatie met onder anderen voetballer Lars Veldwijk, met wie ze in 2018 een dochter kreeg. Eind 2019 maakten ze bekend uit elkaar te gaan.