Monica Geuze dacht nieuwe date soa te hebben gegeven

Leuk nieuws voor Monica Geuze. In de podcast ‘Geuze en Gorgels’ vertelt ze namelijk dat ze weer serieus aan het daten is. Alleen loopt de eerste week met haar nieuwe vlam anders dan verwacht…

Monica vertelt dat ze aan het daten is met een jongen uit het buitenland. Laatst hebben ze elkaar vaak gezien toen hij in Nederland was. Na een paar dates belanden ze onder de lakens en kort daarna ontvangt de presentatrice een vervelend bericht. “Hij zegt: nou, ik heb sinds dit weekend last van klachten bij mijn geslachtsdeel.”

Monica heeft zelf nergens last van, maar schiet gelijk in paniek. “Zes weken daarvoor heb ik onbeschermd seks met iemand gehad. En ik dacht gelijk: kut, dat kan dan van die persoon komen. Dan heb ik het. En nu heeft hij van mij een soa. Dat is zo’n kutgevoel.”

Uiteindelijk bleek de paniek niet nodig te zijn, want ze test negatief. Ook haar nieuwe vlam blijkt geen soa te hebben. “Toen ging hij naar de huisarts en bleek het gewoon een irritatie te zijn. Het was na een week weg. Nou, ik heb echt gewoon 24 uur in blinde paniek geleefd.”