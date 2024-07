ZIEN: ‘Máxima geïrriteerd door kauwgom kauwende Alexia’

Prinses Alexia zat zondagavond uitgebreid kauwgom te kauwen tijdens de finale van de 100 meter schoolslag voor mannen op de Olympische Spelen. Op foto’s is te zien dat de tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima flink zit te spelen met haar kauwgom.

Koningin Máxima lijkt niet zo blij te zijn met het gedrag van haar dochter. Op een van de foto’s lijkt ze licht vermanend naar de 19-jarige Alexia te kijken, die een stoeltje verderop naast haar zus Amalia zit.

De beelden zijn ook internationaal niet onopgemerkt gebleven. De Britse krant Daily Mail kopt het stuk en de foto’s met: “Eerst moeder, dan koningin! Máxima van Nederland kijkt boos naar tweede dochter Alexia, 19, die kauwgom kauwend naar olympisch zwemmen kijkt.” De krant schrijft dat Máxima duidelijk “geïrriteerd” was.

