Winnen: Wentwood IX Wandeljas van Regatta t.w.v. €200,-!

Weekend geeft een Wentwood IX Wandeljas van Regatta t.w.v. €200,- weg. Wil jij kans maken op zo’n handige waterdichte wandeljas in twee delen, die ook afzonderlijk te dragen zijn? Vul dan onderstaand formulier in!

Wat neem je mee op een wandeling? De ene jas te koud, de andere te warm… Met de Wentwood IX Wandeljas van Regatta is dat probleem opgelost. De buiten- en binnenjas zijn afzonderlijk te dragen en makkelijk aan elkaar te ritsen. Isotex 15.000 Stretch maakt ’m waterdicht en optimaal ademend. De buitenjas is afgewerkt met getapete naden en een DWR (Durable Water Repellent) coating voor waterdichte bescherming. De gewatteerde onderjas is voorzien van veel handige zakken en een volledig verstelbare capuchon. Verkrijgbaar in dames- en herenuitvoering bij outdoorwinkels en webshops. Adviesprijs € 200,-, meer info op www.regatta.com.