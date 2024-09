Winnen: Viviscal haarherstelpakketten t.w.v. €130,-!

Weekend geeft Viviscal haarherstelpakketten t.w.v. €130,- weg. Wil jij kans maken op zo’n pakket bestaande uit supplementen, conditioner en shampoo, waarmee je belangrijke voedingsstoffen voor mooi haar binnenkrijgt, wat nog eens ondersteund wordt door de shampoo en conditioner? Vul dan onderstaand formulier in!

Van medicijnen tot aan menstruatie: ze hebben allemaal invloed op de sterkte en groeisnelheid van het haar. Maar met de Viviscal Maximum Strength Supplementen kun je dit snel herstellen! Je slikt twee tabletjes per dag. De formule is wetenschappelijk samengesteld met belangrijke voedingsstoffen als biotine en zink, die helpen om een gezonde haargroei van binnenuit te behouden, en het mariene eiwitcomplex AminoMar C. Om na zo’n drie maanden nog mooiere resultaten te krijgen, kun je daarnaast de verdikkende shampoo en conditioner gebruiken. Versterk je haarwortels, verminder haaruitval en geef je haar een onweerstaanbare glans. Meer info: viviscal.nl