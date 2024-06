Winnen: Shirt ARTIQUE AMSTERDAM t.w.v. €63,-!

Weekend geeft Holland Element T-shirts van ARTIQUE AMSTERDAM t.w.v. €63,- weg. Wil jij kans maken op zo’n unisex jersey T-shirt gemaakt van premium katoen waarmee je het EK opfleurt? Vul dan onderstaand formulier in!

Of u nou lekker door de stad slentert of uw entree maakt bij een exclusief evenement, met de collectie premium elegantie streetwear van ARTIQUE AMSTERDAM loopt u er altijd goed bij. Speciaal voor het Europees Kampioenschap voetbal lanceert het Nederlandse modemerk een unisex EK-collectie. Moedig de Oranje Leeuwen aan in het Holland Element shirt, dat verkrijgbaar is in wit en zwart. Tip: ook voor de Belgen, Duitsers en Fransen onder ons is er een shirt ontworpen, verkrijgbaar voor €63,-. Neem snel een kijkje op www.artique-amsterdam.nl voor de gehele collectie.