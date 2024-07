Winnen: Poloshirt Madrid van Girav t.w.v. €69,95!

Weekend geeft een poloshirt Madrid van Girav t.w.v. €69,95 weg. Wil jij kans maken op zo’n comfortabel zittend poloshirt, dat verkrijgbaar is in drie lengtematen en zestien kleuren? Vul dan onderstaand formulier in!

Lastig, een goed passend shirt. Voor Nederlandse mannen, met gemiddeld 184 cm de langste ter wereld, zijn ze al gauw te kort, of juist te lang als ze voor langere heren gemaakt zijn. Met het populaire poloshirt Madrid van Girav heb je de perfecte pasvorm. Dat is te danken aan het maatsysteem van het Nederlandse kledingmerk: hun polo is verkrijgbaar in de maten S t/m 3XL én in drie lengtematen. Gemaakt van luxe piqué-katoen met een regular fit. De stof is voorgekrompen en gewassen waardoor de polo altijd zijn pasvorm behoudt. Verkrijgbaar in zestien kleuren op girav.nl voor €69,95.