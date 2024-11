Winnen: Pisa Strijkvrij Overhemd van Girav t.w.v. €89,95-!

Weekend geeft een Pisa Strijkvrij Overhemd van Girav t.w.v. €89,95 weg. Wil jij kans maken op zo’n comfortabel overhemd, dat je niet hoeft te strijken en dat ook nog eens verkrijgbaar is in drie lengtematen? Vul dan onderstaand formulier in!

Overhemden strijken, je moet er maar zin in hebben. Met de Pisa Strijkvrij Overhemden van Girav bent je daar vanaf. Door de unieke katoenblend is dit Pisa Overhemd strijkvrij, snel droog en krimpvrij. Pisa is leverbaar in meerdere kleuren en dankzij de Polygiene StayFresh- behandeling blijft het overhemd langer fris, ook een fijn idee. Het Pisa strijkvrije overhemd is gemaakt van een mix van 50% katoen en 50% hightech garen. De fijne piquéstof is licht elastisch en draagt heel comfortabel. Pisa Shirt heeft een normale pasvorm (Regular fit), is verkrijgbaar in de maten S t/m 3XL en elke maat óók nog eens in drie lengtes. Dus ook lange mannen kunnen de strijkbout opbergen. De Pisa Strijkvrij Overhemden van Girav zijn verkrijgbaar op girav.nl voor € 89,95.