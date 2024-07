Winnen: Motion 300 speaker van soundcore t.w.v. €89,99!

Weekend geeft een Motion 300 speaker van soundcore t.w.v. €89,99 weg. Wil jij kans maken op zo’n compacte draagbare bluetoothspeaker waarmee u buiten gemakkelijk een muziekje opzet? Vul dan onderstaand formulier in!

De Motion 300 speaker van soundcore is een draagbare, compacte bluetoothspeaker met HiFi-geluid en een batterij die zo’n twaalf uur meegaat zonder opladen. De Motion 300 speaker is waterbestendig en kan met de nieuwe SmartTune adaptieve EQ van soundcore naar wens ingesteld worden. Jouw ideale metgezel tijdens een gezellige picknick, dag bij het zwembad of zomerse barbecue. Verkrijgbaar voor €89,99 bij onder andere amazon.nl.