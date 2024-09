Winnen: Leesspellenlijn Letterplons van uitgeverij Zwijsen t.w.v. €100,-!

Weekend geeft een spellenlijn Letterplons van uitgeverij Zwijsen weg. Wil jij kans maken op deze leuke serie, waarmee kinderen van 4 tot 8 jaar spelenderwijs met letters leren omgaan? Vul dan onderstaand formulier in!

Duik in de wereld van letters met de spetterende nieuwe spellenleerlijn van Uitgeverij Zwijsen. Letterplons is speciaal voor kinderen vanaf vier jaar om spelenderwijs woordjes en letters te leren. De leerspellenserie bestaat uit een magnetische letterdoos waarmee kinderen korte woordjes of hun naam kunnen leggen, een letterkwartet waarmee op letter of op kleur kan worden gezocht en een woordenmaker waarmee meer dan honderd korte woordjes nagelegd kunnen worden. Zo wordt spellen een makkie voor ze.

Kijk eens op zwijsen.nl voor nog veel meer series.